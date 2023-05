Quedlinburg im Harz will sich künftig besser gegen extreme Wetterereignisse aufstellen. Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, die Welterbestadt liege im Regenschatten des Harzes und sei einer der trockensten Orte Deutschlands. Zugleich habe man immer wieder mit Starkregen zu kämpfen. 2016 habe dieser zu einer Überflutung des Marktes geführt. "Da müssen wir in den nächsten Jahren reagieren", sagte Ruch.