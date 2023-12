Verletzungsgefahr Winterkleidung kann Fahrsicherheit im Auto gefährden

Das Ergebnis: Das quer liegende Gurtband, was eigentlich eng an der Hüfte oder bei Kindern gar auf den Oberschenkeln liegen sollte, schneidet sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern in den Bauchraum. "Das kann zu schwerwiegenden Verletzungen der inneren Weichteile führen, wie zum Beispiel des Darms, der Leber oder der Milz. Es kann sogar zu inneren Blutungen kommen", sagt Mikulla.