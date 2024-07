Die Front des Tiefs "Ilse" bringt in der Nacht zu Mittwoch Regen und Gewitter in den Norden und die Mitte Deutschlands. Wie MDR-Meteorologin Michaela Koschak am Abend erklärte, liefert die heiße Luft, die an der Vorderseite von "Ilse" mit einer Südwestströmung herankam, eine "Zutat" für mögliche lokale Unwetter. So seien im sachsen-anhaltischen Jessen-Mauken sowie an den sächsischen Stationen Mockrehna-Klitzschen und Priestewitz-Kmehlen am Dienstag erneut hochsommerliche Temperaturen von 30 Grad Celsius gemessen worden.