Geschlechtsangleichende Maßnahmen Wie riskant sind Pubertätsblocker für Jugendliche?

Wüsthof hat in den vergangenen Jahren an einer medizinischen Leitlinie zur Behandlung von Transjugendlichen mitgearbeitet. Sie ist nicht rechtlich bindend, sondern soll Ärztinnen und Ärzten Orientierung geben.

Der Entwurf dazu stößt in der Fachwelt teils auf ähnliche Bedenken wie bei unserer Hörerin, zum Beispiel in der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. In einer Pressemitteilung heißt es: "Mit großer Sorge registriert die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern zunehmende Tendenzen, Minderjährigen mit einer Geschlechtsdysphorie Pubertätsblocker und Hormone zu verabreichen, obwohl derzeitig eindeutig keine ausreichend medizinische Evidenz für deren Einsatz in dieser Altersgruppe hinsichtlich einer nachhaltigen Verbesserung der Symptomatik vorliegt." Für ein Interview stand von der Ärztekammer niemand zur Verfügung.