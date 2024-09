Außerdem empfiehlt er, Markenprodukte und immer das Ladegerät zu benutzen, das zum Akku mitgeliefert wurde. Trotzdem betont Wiegleb: Sich selbst entzündende Akkus seien gemessen an den Unmengen an Akkus, die es mittlerweile gibt, wirklich selten.

Batterie-Checker Claudius Jehle findet sogar, Akkus würden oft früher ausgewechselt als nötig. "Wir tauschen Batterien viel zu häufig. Von den großen Containern bis zum Rasenmäher. Deswegen ist auch unser Firmenslogan 'Every battery must be used to its true potential' – 'Jede Batterie muss bis zu ihrem wahren Potenzial ausgeschöpft werden.'"