Ein Kritikpunkt, den auch Professorinnen und Professoren – also jene mit Festanstellung – in einem offenen Brief ansprechen. Mehr als 1.000 hatten bis Montagabend unterschrieben. Ein Ausmaß, mit dem die Ampel nicht gerechnet habe, sagt der SPD-Bildungsexperte Holger Mann und beschwichtigt: "In Teilen resultiert das auch daraus, dass diese Eckpunkte das nur verknappt wiedergeben und wir jetzt in einen Prozess gehen, wo wir uns sowohl nochmal alle Argumente anhören als auch dann noch gar kein Gesetz vorliegt."