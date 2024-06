Antje Nötzold: Zum einen ist die Frage, wobei will man denn nachziehen? Am Anfang hatten Sie die Raumfahrt hier im Interview auch als Möglichkeit bezeichnet, andere Planeten betreten zu können. In den Explorationsbereichen (Anmerkung der Redaktion: geografische Erkundungen) und in der bemannten Raumfahrt will die ESA gar nicht autonom werden, das kann sie sch auch gar nicht leisten. Hier kooperiert man. Das sind auch die Bereiche, wo es am meisten internationale Kooperation gibt. Was im Fokus steht, ist der eigene Zugang zum Weltraum mit den eigenen wichtigen Systemen. Man plant – zwar auch wieder mit Diskussionen – ein eigenes Satellitenkommunikationssystem aufzubauen, das sogenannte Iris². Dies soll autonomes Handeln ermöglichen und verhindern, auf Starlink oder andere kommerzielle Systeme zurückgreifen zu müssen. Zudem will man auch den sogenannten New Space Sektor, also den kommerziellen Sektor, in Europa stärker voranbringen und Innovationen fördern. Generell ist leider die ESA, die natürlich von Staaten finanziert wird, aber auch die deutsche Weltraumpolitik zu wenig finanziell unterfüttert.