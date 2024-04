Im Jahr 2023 gab es laut Statistik 6.153 Verletzte in Bussen bei Verkehrsunfällen in Deutschland. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum wurden 177.582 Pkw-Nutzer bei Unfällen verletzt. Sogar bei E-Scooter-Fahrern ist die Zahl höher als im Bus (8.317).



Auffällig jedoch: Die Zahl der Bus-Verletzten steigt seit 2020 (4.902 Verletzte) kontinuierlich an. Die meisten Verletzungen ereignen sich insgesamt bei Unfällen mit Linienbussen. Wenn ein Reisebus verunglückt, ist die Zahl der Betroffenen beim einzelnen Vorfall hingegen meist sehr hoch.