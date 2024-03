Der Reisebus war aus noch unbekannter Ursache auf gerader Strecke von der Autobahn abgekommen und in einer Böschung auf die Seite gestürzt. Mehrere Rettungshubschrauber und zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Bei dem verunglückten Reisebus handelt es sich um ein Fahrzeug des Unternehmens Flixbus. An Bord seien 53 Fahrgäste und zwei Fahrer gewesen, sagte ein Unternehmenssprecher. Der Fahrer des verunglückten Busses soll demnach alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten haben. "An Bord waren zwei Fahrer, der Fahrer im Einsatz steuerte den Bus seit Abfahrt in Berlin um 8 Uhr". Der Doppelstockbus war auf dem Weg von Berlin nach Zürich.

Die Krankenhäuser in der Umgebung haben die Verletzten aufgenommen. Am Uniklinikum Leipzig wurden elf Verletzte versorgt, darunter ein Schwerverletzter, sagte ein Sprecher. Dieser werde auf der Intensivstation behandelt. Auch die Uniklinik in Halle sowie das Klinikum St. Georg in Leipzig nahmen Verletzte auf. Ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig sagte, die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten.