Neue Studie aus den USA Verdoppelt zweite Corona-Erkrankung das Sterberisiko?

Dr. Thomas Grünewald: Es stimmt schon, dass jede Infektion tatsächlich auch das Risiko weiter erhöht. Aber es ist nicht so, dass eine Infektion einmal Risiko bedeutet, die nächste Infektion dann doppeltes Risiko und die dritte Infektion dann dreifaches Risiko. Das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt auch Studien aus Großbritannien dazu, die belegen, dass das Herz-Kreislauf-Risiko mit einer zweiten Infektion noch mal etwas höher ist, aber ob doppelt so hoch? Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, weil eben viele Faktoren bei der Gesundheit der Veteranen eine Rolle spielen, die über die Infektion mit Corona hinausgehen – und eventuell sogar unbekannt sind.

Dr. Thomas Grünewald: Man muss sagen, für US-amerikanischen Verhältnisse sind Veteranen relativ gut überwacht, weil die relativ häufig kontrolliert werden. Es gibt also grundsätzlich eine gute Datenlage. Trotzdem muss man festhalten: Es sind natürlich Leute mit Vorerkrankungen unter den Veteranen und mit Sicherheit auch viele mit nicht erkannten Erkrankungen oder auch mit nicht erkannten Corona-Infektionen. Das sind die Nachteile solcher großen Populationsstudien. Daher muss man die Aussagen "doppelt so hoch, dreimal so hoch" mit Vorsicht genießen. Trotzdem ist mit Sicherheit richtig: Es ist ganz klar, dass mit mehreren Infektionen die Sterblichkeit, aber auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall und ähnliche Dinge tatsächlich auch noch mal ein Stückchen zunehmen.