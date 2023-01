Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach räumt im Rückblick Fehler in der Corona-Politik ein. Im Nachhinein betrachtet sei es falsch gewesen, die Schulen und Kindertagesstätten so lange geschlossen zu halten, sagte Lauterbach am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Unternehmen hingegen seien relativ geschont worden. Das könne durchaus kritisiert werden, sei aber damals von regierungsberatenden Wissenschaftlern empfohlen worden, erklärte Lauterbach. Zu dem Zeitpunkt sei noch zu wenig über die Übertragung des Virus bekannt gewesen.