Ab 16. Februar ist Bleischrot an und in Feuchtgebieten verboten. Jäger dürfen dann dort nur noch bleifreie Munition einsetzen. Dies gilt EU-weit. Damit sollen unter anderem Wasservögel geschützt werden, die giftige Munitionsreste sonst beim Trinken oder auch Fressen anderer Tiere, die Blei in sich haben, mit aufnehmen und dadurch verenden können. "Außerdem kann die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt werden", warnt die Europäische Chemikalienagentur (ECHA), etwa "durch Bleireste, die in Wild vorhanden sind, das mit Bleimunition erlegt wurde."