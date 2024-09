Mit mehreren Durchsuchungen sind Ermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig in Deutschland und Italien gegen mutmaßliche Cyberkriminelle vorgegangen. Dabei seien Vermögenswerte in Höhe eines sechsstelligen Betrages, unter anderem Bargeld, wertvoller Schmuck und Diamanten gesichert werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Leipzig mit. Zudem hätten die Einsatzkräfte am Dienstag zahlreiche Mobiltelefone, Computer sowie mehrere Datenträger sichergestellt.

In Deutschland gab es Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Mehr als 60 deutsche und italienische Beamte waren im Einsatz. Mehrere Beschuldigte wurden vernommen. Die Ermittler beschlagnahmten nach eigenen Angaben Bargeld, Schmuck und Diamanten in Höhe eines sechsstelligen Betrags sowie diverse Mobiltelefone und Computer.