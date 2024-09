Bildrechte: picture alliance / Fotostand | Fotostand / K. Schmitt

Cyberkriminalität Millionen an Internet-Betrüger verloren: So geht die Polizei Leipzig gegen sie vor

22. September 2024, 08:00 Uhr

Die Möglichkeiten von Betrügereien im virtuellen Raum sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Mehrere Millionen Euro haben Menschen allein in Sachsen durch betrügerische Geldanlagen verloren. Das Kommissariat für Cyberkriminalität in Leipzig versucht, den Tätern auf die Schliche zu kommen. Doch den Ermittlungsmöglichkeiten in der virtuellen Welt sind enge Grenzen gesetzt.