Auf der virtuellen Sondersitzung in Düsseldorf der Verkehrsminister am Donnerstag haben die Länder den Bund aufgefordert, mehr Geld für das Deutschlandticket zur Verfügung zu stellen. In einem gemeinsamen Appell drängten die Verkehrsminister der Länder den Bund dazu, die Finanzierung des Tickets auch in den kommenden Jahren zu sichern.