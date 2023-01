Nicht nur in Schönebeck ist der rein digitale Behördengang noch Zukunftsmusik. In ganz Deutschland sind die Ämter auf dem Weg zur digitalen Verwaltung noch längst nicht am Ziel. Sämtliche Anträge sollten nach dem Onlinezugangsgesetz bereits seit dem 1. Januar digital möglich sein. Laut Bundesinnenministerium sind von den insgesamt 575 Verwaltungsdienstleistungen aber nur 33 in ganz Deutschland flächendeckend online verfügbar.