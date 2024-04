Nach Ansicht von Michael Petrosjan sind die Risiken aber gering. Der ehemalige Bundeswehr-Offizier betreibt in Leipzig die Firma FlyNex. Die bietet via App eine Art Navigations-System für Drohnen an: "Im Sinne von Anschlagsszenarien ist es so, dass es Technologien gibt, die sowohl eine Ortung von Drohnen ermöglichen als auch eine Störung dieser Drohnen. Das heißt gerade auch in der Nähe von Stadien ist es möglich, die Signale abzufangen und eine Drohne dann daran zu hindern, in einen gewissen vorab definierten Bereich rund um ein Stadion oder auch dann Fanmeilen zu fliegen."