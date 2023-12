Das Herzstück eines Elektroautos ist die Batterie – das wichtigste und gleichzeitig teuerste Bauteil des Fahrzeugs. Entsprechend wichtig sei es, bei einem Gebrauchtwagen darauf zu achten, dass die Batterie noch in einem möglichst guten Zustand sei, sagt Automobilforscher Stefan Bratzel: "Man kann die Batterie eines Elektroautos ganz gut mit der Batterie eines Smartphones vergleichen. Je häufiger die Batterie geladen wird, desto stärker verliert die Batterie an Restkapazität. Das ist aber besser beim Elektroauto als man vor Jahren noch gedacht hat. Das heißt, die Batterien altern schon, aber nicht so schnell."