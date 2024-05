Kriminalität Gewalttaten an Bahnhöfen nehmen eklatant zu

Hauptinhalt

30. Mai 2024, 05:00 Uhr

Große Bahnhöfe sind ein Spiegel der Gesellschaft: Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Milieus und Überzeugungen aufeinandertreffen. In der Nacht suchen Menschen, die keine Wohnung haben, hier auch Schutz. Doch gerade Hauptbahnhöfe können zu gefährlichen Orten werden. Die Bundespolizei zählt immer mehr Gewalttaten an Bahnhöfen.