Die Zahl der Gewalttaten an Bahnhöfen in Sachsen-Anhalt ist gestiegen. Das teilte die Bundespolizei mit Sitz in Pirna in Sachsen mit. Von 294 Delikten im Jahr 2021 hat sich der Wert demnach 2022 auf 463 erhöht. Zu den Gewaltdelikten, die erfasst wurden, zählen Bedrohung, Landfriedensbruch, Körperverletzung, Nötigung und Tötungsdelikte.