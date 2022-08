Am Freitag sind keine neuen Hitze-Rekorde zu erwarten. Im Gegenteil, mit dem großen Schwitzen hat es deutschlandweit zumindest vorerst ein Ende. Zwar waren in Mitteldeutschland die Temperaturen in der Nacht zu Freitag mit 22 bis 17 Grad immer noch recht mild. Doch zieht am Freitag eine Kaltfront herein und sorgt von Nordwesten her für einen deutlichen Temperaturrückgang auf 20 bis 25 Grad. Spätestens am Samstag rutschen die Temperaturen überall in Deutschland unter die 30-Grad-Marke. Nach Angaben des DWD kehrt die Hitze zwar in der kommenden Woche erneut nach Deutschland zurück. Ganz so heiß wie in dieser Woche soll es dann aber nicht mehr werden.