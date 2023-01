Einsatzkräfte in Schutzanzügen sichern Giftstoffe. Bildrechte: dpa

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren in der Nacht mit einem Großaufgebot in Castrop-Rauxel vor Ort. Zahlreiche Einsatzkräfte trugen Schutzanzüge, berichteten Reporter. Der Bereich um die gestürmte Wohnung blieb zunächst großräumig abgesperrt. Bei der Feuerwehr Recklinghausen sei eine Dekontaminationsstelle eingerichtet worden, berichteten die "Ruhr Nachrichten". Einsatzkräfte in Schutzanzügen kümmerten sich dort um sichergestellte Gegenstände, die in blauen Fässern zur Feuerwehr gebracht worden waren. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll ein "befreundeter Geheimdienst" die deutschen Sicherheitsbehörden über die Anschlagsgefahr mit einer chemischen Bombe informiert haben.