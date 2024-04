Die Idee, die alte Lehmscheune auch mit Lehmtechnologie umzubauen, habe sich erst allmählich entwickelt, so Stefanie Rückauf: "Und wie es der Zufall so wollte, lag bei mir auf Arbeit ein Flyer von Golehm und da habe ich Kontakt aufgenommen. Da gibt es Netzwerktreffen, man tauscht sich aus, trifft Leute, was man eben so als Bauherrin braucht." Denn voller Überraschung stellte Stefanie Rückauf fest, dass sie nicht die einzige ist, die sich für Lehmbau interessiert.

Golehm – Archäologie als Wirtschaftsmotor?

Eigentlich gelten Archäologen auf Baustellen als Risiko, je mehr sie finden, um so mehr kommen die Termine durcheinander. Norma Henkel kennt diese Vorurteile gegenüber ihrem Berufszweig, doch das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege will nun selbst zum Wirtschaftsförderer werden. Lehm zählt zum regulären Fundmaterial eines Archäologen, erklärt Norma Henkel. Doch die Beschäftigung mit dem Material schärft den Blick für das Material.

Bildrechte: Uli Wittstock/MDR "Wenn man in Mitteldeutschland durch die Dörfer fährt, dann sieht man eigentlich, dass überall noch Lehmhäuser, Lehmscheunen, Lehmställe stehen. Und das ist eine Besonderheit für Mitteldeutschland. Das ist in dieser Dichte und Häufigkeit in Europa einzigartig." Im Jahr 2020 gründete das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege gemeinsam mit der Uni Halle und weiteren Partnern das Bündnis Golehm, um zum einen die noch vorhandenen Lehmbauten zu erforschen und zum anderen neuen Lehmbau anzustoßen.

Lehm, Klima und Kreislaufwirtschaft