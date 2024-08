Höchste Temperatur in Mitteldeutschland in Vachdorf in Thüringen gemessen: knapp 36 Grad.

Das MDR-Wetterstudio sieht Potential für Unwetter am Donnerstag.

Die Waldbrand-Warnstufe 4 gilt in Teilen Sachsens und Thüringens.

In Mitteldeutschland hat es am Dienstag in einigen Regionen den bisher heißesten Tag des Jahres gegeben. Nach Informationen des MDR-Wetterstudios wurde die höchste Temperatur in Vachdorf in Thüringen gemessen, dort stieg das Thermometer bis auf knapp 36 Grad.

In Sachsen-Anhalt war es mit 34,8 Grad in Zeitz am wärmsten, Sachsen blieb mit 34,7 Grad in Altmittweida knapp darunter. Im Westen Deutschlands lagen die Temperaturen noch höher, Spitzenreiter war hier Neunkirchen-Seelscheid-Strassen in Nordrhein-Westfalen mit 37,7 Grad.

Dazu gab es vor allem in der West- und Südhäfte sowie in der Mitte lokal starke Unwetter mit sehr hohen Regenmengen. Beispielsweise fielen im hessischen Münzenberg 48 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. In Mitteldeutschland gab es nur vereinzelt Gewitter, vor allem im Westerzgebirge, im Vogtland und lokal in Thüringen. Sonst blieb es meist sonnig.

MDR-Wetterstudio: Potential für Unwetter am Donnerstag