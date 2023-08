Motorsportfans am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal Bildrechte: Philipp Brendel

In nationalen oder europaweiten Serien versuchten Veranstalter durch einen klug aufgestellten Rennkalender, Emissionen durch unnötige Transportwege zu vermeiden, sagt Michael Kramp vom DMSB und verweist auf die Tourenwagenserie DTM.



Die sei früher in Moskau oder China gefahren, in Barcelona und und und. Da habe man sich auch zurückbesonnen und fahre auf den deutschen Rennstrecken und im naheliegenden Ausland wie etwa im niederländischen Zandvoort und in Österreich.