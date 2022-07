Feuerwehr Thüringer Innenministerium will Löschwasser-Zisternen fördern

Hauptinhalt

Das Thüringer Innenministerium plant Investitionen in den Ausbau von Löschteichen und Zisternen, um die Beschaffung von Löschwasser bei Feuerwehreinsätzen zu erleichtern. Zuletzt hat bei dem Großbrand in Bothenheilingen das Wasser aus Trinkswasserleitungen nicht gereicht. Das zugrundeliegende Problem kennt man auch in Sachsen-Anhalt.