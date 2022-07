Evakuierungen sind laut Kreisbrandmeister Ludewig in Brandenburg im Moment nicht geplant. Bereits am Montag mussten Einwohner von Kölsa, Kölsa-Siedlung und Rehberg ihre Häuser verlassen. Die Orte gehören zur Gemeinde Falkenberg. Rund 700 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Sie verbrachten die Nacht zum Teil in einer Notunterkunft im Haus des Gastes in Falkenberg. Die angeordnete Evakuierung ist inzwischen für alle drei Orte wieder aufgehoben worden. Bereits vor einer Woche hatte ein Windpark nahe Falkenberg/Elster etwa ein Hektar Wald in Flammen gestanden.