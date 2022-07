Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa weitere Flüge. Wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in Frankfurt sagte, sind bis Ende August rund 2.000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München betroffen. Man habe in der vergangenen Woche gesehen, dass man mit gezielten Streichungen den verbleibenden Flugplan stabilisieren könne. Dies habe man nun für die nächsten Wochen analysiert und umgesetzt.