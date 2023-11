Fünfmal am Tag Obst und Gemüse – so lautet die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wenn das tatsächlich eingehalten wird, dann ist – gerade bei gesunden Kindern und Jugendlichen – kein Mangel an Vitaminen oder Mineralien zu befürchten. Aber warum finden die Nahrungsergänzungsprodukte trotzdem reißenden Absatz?