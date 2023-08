Das Abschleppen des zwei Wochen lang nördlich vor Rügen festliegenden Öltankers "Yannis P." hat am Montag endlich begonnen. Wie eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes mitteilte, startete die Aktion kurz nach 6 Uhr. Ziel sei das Seegebiet vor der russischen Exklave Kaliningrad. "Nach Auskunft des Kapitäns soll die Ladung dort auf einen anderen Tanker umgeschlagen werden." Anschließend solle die "Yannis P." in einer Werft in Danzig repariert werden.