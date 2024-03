Nach Stiftung-Warentest-Bericht Edeka und Kaufland nehmen "mangelhafte" Olivenöle aus den Regalen

Auch Edeka nahm die untersuchte Charge aus dem Programm. Zudem erklärte die Supermarktkette auf Anfrage des Mittagsmagazins, man sei sofort in die Ursachenanalyse eingestiegen.

Die Firma Bio Planète, deren Bio-Olivenöl nativ extra mild ein "mangelhaft" erhalten hatte, erklärte, die schlechte Bewertung führe man darauf zurück, dass einige Sensorik-Experten in Deutschland milden Olivenölen skeptisch gegenüberstünden und – anders als die meisten Verbraucher – einen deutlich scharfen und bitteren Geschmack als Qualitätsmerkmal sehen.

Die Stiftung Warentest hatte die Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht. Getestet wurden 23 Öle, darunter 19 native Olivenöle extra und vier Brat-Olivenöle. Viele davon sind den Testern zufolge von schlechter Qualität und teuer – nur insgesamt vier seien gut. Sechs Öle fielen durch, etliche weitere sind nur Mittelmaß. Die durchschnittliche Qualität sei im Vergleich zu früheren Untersuchungen deutlich gesunken, heißt es. "Produkte der höchsten Güteklasse "nativ extra" schmecken öfter ranzig oder stichig, und auch die chemische Qualität ist schwächer als sonst."

So schmeckt Klimawandel.

Die Produkttester sehen einen klaren Zusammenhang zur Klimakrise. In ihrem Bericht heißt es, die Olivenbäume in den Mittelmeerländern hätten in den vergangenen Jahren unter extremen Hitzeperioden und Dürren gelitten.