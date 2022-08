Europol ermittelt Milliardenschäden durch gefälschte Lebensmittel wie Honig und Olivenöl

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Honig lag in Deutschland laut Statista 2021 bei mehr als 800 Gramm. Damit wird mehr gegessen, als hierzulande hergestellt werden kann, wie ebenfalls ein Blick in die Tabellen von Statista zeigt: Nur knapp 28 Prozent stammen aus heimischer Produktion, der große Rest aus Importen. Hauptlieferanten sind hier China, die Ukraine, Mexiko und Argentinien – lange Lieferketten, die für Kriminelle aufgrund der vielen Knotenpunkte attraktiv sind – und für Ermittler schwieriger zurückzuverfolgen.

Was als echter Honig gilt, hat der Gesetzgeber in der Honigverordnung geregelt, die sich an der EU Richtlinie orientiert. Darin heißt es: "Honig dürfen keine anderen Stoffe als Honig zugefügt werden."