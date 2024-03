Mal angenommen, ich werde schwer krank und brauche eine neue Niere. Meine Chancen stehen schlecht. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Wartezeit für eine Niere acht bis zehn Jahre. In kaum einem anderen Land der Welt gibt es so wenig Spender und man wartet so lange auf Spenderorgane. Deswegen geht nun das sogenannte Organspenderegister an den Start.