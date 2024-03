Gunnar Förster feiert zwei Mal im Jahr Geburtstag. Durch eine Organspende wurde ihm ein zweites Leben geschenkt. Es gehe ihm "saugut", wie er sagt. Der Schock traf ihn vor einem Jahr. "Dieses Jahr war das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das war eine volle Katastrophe", sagt der heute 50-Jährige. Ärzte hatten einen irreparablen Leberschaden diagnostiziert.

Förster brauchte eine Spenderleber. Er kam auf die Warteliste und hatte Glück. Kurz nachdem Förster stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde, fand sich ein Spenderorgan. Ein Glücksfall, sagt der Transplantationsexperte und Arzt am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), Thomas Berg. an der Uniklinik werden pro Jahr circa 50 Organe transplantiert. Auf den Wartelisten stehen aber einige hundert Patienten. "Was es bräuchte, wäre eine höhere Bereitschaft zur Spende. Das hat mit der Aufklärung der Bevölkerung zu tun", so Berg.