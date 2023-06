Wassermangel Privat-Pools können weiter befüllt werden

Für das private Planschvergnügen gibt es in Deutschland rund zwei Millionen Pools. Das komplett zu verbieten, sei keine Lösung, sagt der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND. Hier ist Sascha Meier zuständig für den Schwerpunkt Wasser. "Die Knappheit von Wasser ist regional extrem unterschiedlich in Deutschland. Deswegen ist ein Verbot allgemein von Pools das falsche Signal. Aus unserer Sicht sollten das die Kommunen immer situativ selbst entscheiden." Gerade in Ostdeutschland gebe es ein Problem mit starker Trockenheit, aber auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Süden.