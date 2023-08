Der Altmarkkreis Salzwedel prüfe nun neue Maßnahmen gegen die Wasserknappheit, heißt es seitens des Kreises am Dienstag (18. Juli). Dazu gehöre auch der unverzügliche Beginn von Maßnahmen zum Wasser-Rückhalt. Unter anderem könnten alte Stauanlagen an Flüssen wieder reaktiviert werden. "Die flache Altmark mit zahlreichen Gewässern mit geringem Fließgefälle ist dafür sehr gut geeignet", so der Kreis.

Der Altmarkkreis hatte in diesem Jahr als erster Landkreis in Sachsen-Anhalt die Wasserentnahme eingeschränkt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist es im gesamten Kreis zwischen 10 und 19 Uhr verboten, mit Wasser aus Brunnen private und öffentliche Gärten, Grünflächen oder Sportanlagen zu gießen. Eine erste Auswertung zeige, dass die Maßnahmen von den Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen würden, so der Landkreis.