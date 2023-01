Nach den Durchsuchungen und Festnahmen wegen sogenannter Schneeballgeschäfte vor gut zwei Wochen werden jetzt Details bekannt. Wie die Staatsanwaltschaft in Chemnitz auf Anfrage von MDR AKTUELL mitteilte, wohnte der Hauptbeschuldigte in Eichigt im Vogtland in Sachsen.

Durchsuchungen gab es demnach auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Festnahmen habe es in Eichigt und Zwickau in Sachsen, in Halle in Sachsen-Anhalt und Oberweißbach in Thüringen gegeben.