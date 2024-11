Nach Informationen von MDR Investigativ sollen beide Schreiben in einem Jargon verfasst worden sein, der an denjenigen von "Reichsbürgern" erinnert. Reuß selbst soll in diesem Milieu vor allem in Thüringen auf vielfältige Weise aktiv gewesen sein. Vor mehreren Monaten distanzierte er sich gegenüber dem MDR über seinen Anwalt Hans Sieg von dieser Ideologie. Inhaltlich soll es in den Briefen an Trump unter anderem um die Enteignungen von Ländereien und Besitztümern seiner Familie in Thüringen durch die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg gehen.