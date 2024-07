Reichsbürger-Prozess Hinweise auf bisher unbekannte geheime Reuß-Gruppe

Frank Haußner lässt an seiner Solidarität für die mutmaßlichen Putschisten um Reuß keine Zweifel aufkommen. An einem kalten Dezembertag 2022 referierte er in Zeulenroda vor einer kleinen Gruppe Getreuer über die wenige Tage zuvor stattgefundene Großrazzia gegen Reuß und Co. Die Verhafteten seien "politische Gefangene einer links-grünen Parteiendiktatur", erklärte Haußner. Zudem seien die Festgenommen "keine verwirrten Greise", sondern "wie viele, agierten sie in der Sorge um die Zukunft unseres Volkes", meinte der gelernte Dachdecker.