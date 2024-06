Christian W. rekrutierte Freiwillige für den Umsturz

Dass wiederum Christian W. auch für die militärische Führung der Gruppe Reuß, unter Ex-Bundeswehroffizier Rüdiger von Pescatore zuständig gewesen sein könnte, zeigt der Umstand, dass W. an einem wichtigen Treffen am 9. Juli 2022 teilgenommen hat. Bei diesem soll er in den inneren Kreis der mutmaßlichen Verschwörer aufgestiegen sein. In der Folge soll er von Pescatore zum Abteilungsleiter "Weiterentwicklung und Beschaffung" sowie "Waffen- und Zeugmeister" im militärischen Stab ernannt worden sein. In verschiedenen abgehörten Gesprächen und in Chats soll W. mehrfach geäußert haben, dass mit diesem militärischen Engagement ein Traum für ihn in Erfüllung gegangen sei.

Dass Christian W. und Frank R. bei ihren Rekrutierungsaktivitäten offenbar erfolgreich waren, findet sich in langen Listen wieder, die das BKA bei der Großrazzia am 7. Dezember 2022 gefunden hatte. Dort notiert sind die Namen von Dutzenden Verdächtigen, die alle eine sogenannte Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hatten, um sich mutmaßlich den neugegründeten Heimatschutzkompanien anzuschließen.