Nach einer Großrazzia in der "Reichsbürger"-Szene vor etwa einem halben Jahr bleiben 22 Beschuldigte in Untersuchungshaft. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Bei allen Personen bestehe Fluchtgefahr, in einigen Fällen sei auch Schwerkriminalität als Haftgrund gegeben.