Ermittler finden Mails an russisches Konsulat

Bei der Razzia machen die Fahnder bei Frank R. einen brisanten Fund. Sie stoßen auf vier Seiten eines ausgedruckten Mailverkehrs zwischen den drei Beschuldigten und dem russischen Generalkonsulat in Leipzig. Nach Recherchen des MDR soll dieser am 28. November 2022 beginnen. Zu diesem Zeitpunkt laufen die Ermittlungen gegen Reuß und seine Gruppe bereits auf Hochtouren. Die mutmaßlichen Verschwörer aus Olbernhau verfassen offenbar eine Mail, die sie an diesem Tag über die Firmenadresse von Frank R. an das russischen Konsulat verschicken. Das russische Generalkonsulat in Leipzig. Bildrechte: xcitepress/justin vogel

Kontaktsuche zu russischer Regierung

In der Mail geben sie sich klar pro-russisch. Sie seien eine Gruppe von mittelständischen Unternehmern, die der einseitigen Berichterstattung mit viel Zweifeln begegnen. Dabei verweisen sie auf die Medien, die aus ihrer Sicht einseitig über den Russland-Ukraine-Krieg berichten und damit der Russischen Föderation schadeten.

Sie klagen darüber, dass die Russische Föderation in einem falschen Licht dargestellt werde. Das, so soll es in der Mail heißen, wollten sie der russischen Regierung mitteilen und wollten sich bei einem persönlichen Treffen im Generalkonsulat vorstellen, um über diese Themen mit der russischen Seite zu sprechen.

Russisches Konsulat lädt zu Treffen ein

Das russische Generalkonsulat, dass eine offizielle diplomatische Vertretung der russischen Regierung ist, scheint den Wunsch nach einem Treffen der drei Olbernhauer nicht als sinnlose Spinnerei abzutun. Im Gegenteil: Nur zwei Tage später schreibt ein offenbar hochrangiger Diplomat an die mutmaßlichen Reuß-Gruppenmitglieder zurück.