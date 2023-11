Mehrere Chargen mit extrem scharfen Chips sind zurückgerufen worden, da der Verzehr gesundheitsgefährdend ist. In dem Produkt "Hot Chip Challenge" seien stark schwankende und teilweise extrem hohe Anteile an Capsaicin festgestellt worden, heißt es in einer Warnung, die am Freitagabend auf dem Verbraucherportal des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht wurde.