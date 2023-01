Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg hat in der Landeshauptstadt neun Tonnen Müll eingesammelt. In Leipzig war es deutlich mehr.

Die Stadtreinigung Leipzig sieht in einigen Stadtteilen eine Zunahme des Mülls – im Vergleich zu Vorpandemie-Zeiten.

In Magdeburg und Erfurt ist keine Zunahme der Müllmenge festgestellt worden.

Glasflaschen, Raketenstäbe, Feuerwerksbatterien, Überreste von langen Wunderkerzen: Diesen und noch viel mehr Müll sammelt die Stadtreinigung in vielen Städten jedes Jahr bereits in den Morgenstunden des Neujahrstags ein. Heiko Donner vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg zieht Bilanz: "Dieses Jahr am Neujahrstag haben wir neun Tonnen eingesammelt". Das seien etwa 25 Kubikmeter. Donner betont: "Das ist nur am Neujahrstag angefallen!"

"In Leipzig war es fast dreieinhalb Mal so viel Müll", sagt Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig. "In der Innenstadt haben wir an diesem Neujahrstag 47 Kubikmeter Abfall eingesammelt". Auf den Haupt-Magistralen wie Eisenbahnstraße und Connewitzer Kreuz seien nochmal 40 Kubikmeter zusammengekommen", so die Sprecherin weiter.

