Manfred Loose hat den Kofferraum seines Autos voller Bücher, als er auf den Wertstoffhof in der Geithainer Straße in Leipzig einbiegt. "Wir renovieren und haben daher aus unseren Bücherschränken alles rausgeräumt, was wir nicht mehr brauchen. Da habe ich gelesen, dass man das hier abgeben kann für die Tauschbörse", erzählt er, während er die gut erhaltene Lektüre, die sonst im Müll gelandet wäre, auslädt.

Dass Haushaltswaren oder andere Dinge im Müll landen, obwohl sie noch gut sind, erlebe man immer wieder, berichtet Daniela Börner, die bei der Leipziger Stadtreinigung arbeitet. "Ich seh' das häufiger hier, fast jeden Tag." Bücher würden in den Papiercontainer und Stühle in den Sperrmüll geworfen. "Ich denke mir oft: Warum wird sowas Schönes weggeschmissen", fragt sich Börner.

Und das ist das Ziel - Müllvermeidung - will doch Leipzig "Zero Waste City" - auf Deutsch "Null-Abfall-Stadt" - werden, erklärt Susanne Zohl. "Wir wolllen möglichst viele Maßnahmen entwickeln. Und dazu gehört eben auch, die Bürgerinnen und Bürger an die Abfallvermeidung heranzuführen und über das Konsumverhalten nachzudenken." Man möchte auch Erfahrungen sammeln, um später ein Gebrauchtwarenhaus in der Stadt zu eröffnen, so Zohl.