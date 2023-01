In Erfurt ist ein 91-jähriger Mann nach einem Unfall mit einem Sprengkörper gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war im Zimmer des Mannes in einem Seniorenheim "vermutlich ein Böller" explodiert. Der 91-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert - erlag dort am Montag aber seinen Verletzungen.