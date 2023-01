In Saalfeld sind in der Silvesternacht mindestens 40 Autos im Stadtgebiet auf unterschiedliche Weisen beschädigt worden. So wurden nach Polizeiangaben in der Rudolstädter Straße bei mindestens 29 Fahrzeugen, die im Bereich eines Autohauses geparkt waren, Scheiben eingeschlagen, der Lack zerkratzt oder Reifen zerstochen.

Auch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Reinhardtstraße wurden mindestens zehn Fahrzeuge auf ähnliche Weise beschädigt. Darüber hinaus traf es noch ein Auto auf dem Großparkplatz im Promenadenweg und zwei weitere in der Kelzstraße. Der Gesamtschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden, möglicherweise kommen noch weitere beschädigte Fahrzeuge hinzu.

In vielen Thüringer Regionen wurden zudem Zigarettenautomaten aufgesprengt. Unter anderem in: Meiningen, Eisfeld, Mühlhausen, Gößnitz, Erfurt, Pößneck und Neustadt an der Orla. Bereits in den Tagen vor Silvester waren zahlreiche Automaten aufgesprengt worden.