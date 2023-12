Bildrechte: picture alliance /dpa | Swen Pförtner

Einzelhandel Immer mehr SB-Kassen in mitteldeutschen Supermärkten - trotz Gegentrend in den USA

23. Dezember 2023, 05:00 Uhr

Man sieht sie inzwischen fast überall beim Einkaufen: Selbstbedienungs-Expresskassen. Also Kassen, an denen sich die Kundschaft selbst abkassiert. Das spart Zeit, es spart aber auch Lohnkosten für die Unternehmen, die dafür keine Mitarbeiter mehr brauchen. Im Vorreiterland USA setzen die Unternehmen wegen einiger Probleme mit dem sogenannten "Self-Checkout" aber schon wieder häufiger Personal an den Kassen ein. Wie ist die Situation bei uns?