Rewe: SB-Kassen vor allem in Städten

Auch in den Märkten des Rewe-Konzern werden Selbstbedienungskassen immer mehr zur Normalität. In Mitteldeutschland sind es laut Unternehmen etwas mehr als 70, davon 40 SB-Kassen in sächsischen Märkten, acht in Sachsen-Anhalt und 19 in Märkten in Thüringen.

Installiert würden sie dort, wo es Sinn habe, sagte eine Rewe-Sprecherin: "Vor allem in Stadt-Supermärkten gibt es diese standort-spezifisch hohe Nachfrage der Kunden nach diesen Express-Kassen, um den Einkauf (in der Regel eine geringere Zahl an Artikeln) schneller bezahlen zu können und nicht in der Warteschlange zu stehen." Mittlerweile gebe es Rewe-Märkte, bei denen im Durchschnitt jeder Zweite seinen Einkauf über eine SB-Kasse bezahle.

Kaufland bietet seinen Kunden nach eigenen Angaben in den drei mitteldeutschen Ländern in rund 40 Filialen SB-Kassen an. Etwa 40 Prozent der Kunden würden die Kassen durchschnittlich nutzen. Die Resonanz bei den Kunden sei sehr positiv, deshalb habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren dieses Angebot ausgebaut.

Die Simmel-Lebensmittelmärkte in Sachsen und Thüringen, die zum Edeka-Konzern gehören, setzen schon länger auf die Selbstbedienungskassen. Laut Unternehmer Peter Simmel werden in neuen Märkten immer SB-Bereiche eingerichtet, bislang seien es zwölf Märkte in den beiden Freistaaten. Bildrechte: picture alliance /dpa | Swen Pförtner

Der Warenschwund hat sich Simmel zufolge nicht vergrößert. Gegen Ladendiebstahl würde wie in allen anderen Märkten mit Kameras vorgebeugt. Mit genauen Zahlen hält sich Simmel aber ebenso wie die Konkurrenz bedeckt. Bei Kaufland hieß es, Ladendiebstähle würden bei "weit weniger als einem Promille der Kundenkontakte" festgestellt. Der weitaus größte Teil ihrer Kunden sei ehrlich. Edeka betonte, Diebstahl sei im Zusammenhang mit den Kassen kein Thema. Rewe und Globus wollten sich nicht dazu äußern. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es dazu lapidar: "Ironischerweise machen sich die Beschäftigten eher Gedanken darüber als die Arbeitgeber."

