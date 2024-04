In Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Temperaturen am Sonnabend auf historische Höchstwerte für Anfang April geklettert. Laut dem MDR-Wetterstudio wurden am Nachmittag in Thüringen gleich mehrere neue Temperaturrekorde für die ersten zehn Tage im April aufgestellt, unter anderem in Jena mit 27,3 Grad. In Sachsen-Anhalt erreichte der Messpunkt Osterfeld mit 25,7 Grad einen neuen Höchstwert.



Auch in Sachsen ging es deutlich über 26 Grad, doch waren das bislang keine neuen Höchstwerte. In der Oberlausitz könnte es im Verlauf des Wochenendes noch bis auf 30 Grad hochgehen.